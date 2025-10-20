Dramatische Premiere: Aichach gewinnt erstmals in der Oberliga

Standing ovations: So begeistert wurde am Samstag der erste Sieg in der Oberliga gefeiert, den die Handballer des TSV Aichach nach ihrem Aufstieg gegen den SV Wacker Burghausen mit 28:27 errangen. Dabei erschienen die Voraussetzungen für diese Premiere zunächst alles andere als ideal. Bei den Frauen war dagegen Katerstimmung angesagt. Sie warten nach dem 21:32 gegen die SG Biessenhofen-Marktoberdorf nach vier Auftritten auf das erste Erfolgsserie.

Männer Kann man die Dramatik in der Schlussphase noch toppen? Exakt 66 Sekunden waren noch zu spielen, als sich Timo Stubner, mit vier Treffern aus dem Feld und ebenso vielen erfolgreichen Versuchen vom Siebenmeterpunkt aus, anschickte, mit einem weiteren Strafwurf den Ausgleich herzustellen. Er traf auch, doch der Rechtsaußen hatte bei der Ausführung ein Bein regelwidrig angehoben. Aichach fing den Gegenstoß ab und wollte einen Konter starten. Jetzt wurde es so richtig turbulent. Raphael Maier versuchte per Foul, die Aktion zu stören. Doch nun griff eine Regel, die den wenigsten bekannt war. Weil die letzten 30 Sekunden liefen, gab es für den Sünder sogleich Rot und dazu Siebenmeter für den TSV, den David Seidler - eigentlich aus gesundheitlichen Gründen gar nicht eingeplant - verwertete.

Zwei alte Bekannte stehen für Aichach auf der Platte

Doch mit dem Ausgleich gab sich Aichach nicht zufrieden, Nico Schmid schloss den letzten Angriff perfekt ab. Und als die Gäste mit einem Weitwurf ihre fünfte Niederlage im fünften Spiel abwehren wollten, war einmal mehr auf Torhüter Stefan Walther Verlass.

Wenige Stunden vor dem Anpfiff hatten sich gleich drei Stammspieler abgemeldet: Quirin Großhauser, Kevin Mössle (beide krank) und Sebastian Leopold (privat). Für sie sprangen Oliver Huber, Thomas Bauer und Christian Neumair in die Bresche, die sich eigentlich bereits aus dem Team eins verabschiedet hatten. Neumair - „ich war nur moralische Unterstützung“ - kam kurz vor seinem 42. Geburtstag nicht aufs Feld, Huber erklärte: „Die Jungs haben Moral gezeigt, das ist wichtig.“ Trainer Andreas Hollweger lobte das Trio: „War wichtig, dass wir sie auf der Bank hatten.“ Nur einen Aspekt will er bei seiner Truppe noch steigern: „Wir müssen mehr Konstanz reinbringen.“ Die Leistung insgesamt war unter den Umständen Klasse.

TSV Aichach Walther, Böhm; Neumair, Wonnenberg, Stubner (8/4), Bauer, Huber (1), Wanie, Hartl (2), Schmid (5), Clauß (7), Seidler (1/1), Silvan Großhauser (2), Kappler (2).

Siebenmeter 6:4 Zeitstrafen 5:4 Rote Karten Huber (Aichach/dritte Zeitstrafe/55:59), Wimmer (37:43) und Maier (59:36/beide Burghausen/beide Foul) Zuschauer 350.

Frauen Das Ergebnis sprach Bände. Das Gleiche ließ sich über die Miene von Trainer Manfred Szierbeck nach der 21:32-Niederlage gegen die SG Biessenhofen-Marktoberdorf sagen. „Wir werden so schnell da unten nicht rauskommen.“ Er beklagte Undiszipliniertheiten und vermisste das Umsetzen dessen, was man sich vorgenommen hatte: „Es tut mir weh für die Mädels.“ Dann kam er auf ein Thema zu sprechen, das nicht wegzudiskutieren war. Die verletzte Iva Vlahinic war nur Zuschauerin. Szierbeck: „Wir können das nicht auffangen.“ Antonia Rappel sollte sie in der Mitte des Rückraums ersetzen. „Die Toni hat alles gegeben“, so der Coach.

Sehriban Türk versuchte als Mittespielerin, ein schnelles Spiel aufzubauen. Am Ende ohne Erfolg. Foto: Melanie Krembs

Die Lage bei den Aichacher Frauen stellt sich in der Tat alles andere als rosig dar. „Kopf hoch, Mädels“, rief ihnen Hallensprecher Lothar Bahn nach dieser Schlappe zu. In einer Partie mit vielen Unterbrechungen und eindeutig zu vielen Fehlern auf TSV-Seite sah man im zweiten Durchgang Anzeichen von Resignation, als die Gäste wiederholt nach Belieben frei zum Wurf kamen, weil die Aichacher Abwehr phasenweise alles andere als ein Bollwerk darstellte.

TSV Aichach Kotas, Acar; Öttl, Antonia Rappel (4/1), Lorenz (3), Euba, Ogbebor (2), Seker (3), Steppich (2), Nemec (1), Türk, Widmayr, Langenwalter, Magdalena Rappel (1), Fischer (5).

Siebenmeter 2:4 Zeitstrafen 5:3 Zuschauer 100.