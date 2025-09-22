Zahnarzt, Familienvater und Ü40-Vizeweltmeister: Athanasios Tsigaras lebt für den Basketball

Seit zwölf Jahren trainiert der Aichacher Zahnarzt Athanasios Tsigaras die dritte Basketballmannschaft des FC Bayern München. Bei der Ü40-Weltmeisterschaft in der Schweiz war er zuletzt Teil des Betreuerstabs und durfte dort den Gewinn der Vizemeisterschaft miterleben. Seine Leidenschaft für den Basketball entdeckte er schon früh – doch die Verbindung von Sport, seiner Familie und seinem Beruf als Zahnarzt kostet viel Zeit.
Basketball
