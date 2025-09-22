Icon Menü
Ein Mann, drei Laufbahnen: Wie dieser Zahnarzt seine Leidenschaft zum Basketball auslebt

Basketball

Zahnarzt, Familienvater und Ü40-Vizeweltmeister: Athanasios Tsigaras lebt für den Basketball

Athanasios Tsigaras ist nicht nur Zahnarzt in Aichach. Seine Leidenschaft: der Basketball. So betreut er unter anderem die deutsche Ü40-Auswahl. Wie lässt sich das vereinbaren?
Von Kerem Degirmenci
    • |
    • |
    • |
    Athanasios Tsigaras aus Aichach hat genug Leidenschaften für drei Leben: Er ist Zahnarzt, Familienvater – und feierte mit der deutschen Ü40-Basketball-Nationalmannschaft die Vizeweltmeisterschaft.
    Athanasios Tsigaras aus Aichach hat genug Leidenschaften für drei Leben: Er ist Zahnarzt, Familienvater – und feierte mit der deutschen Ü40-Basketball-Nationalmannschaft die Vizeweltmeisterschaft. Foto: Jana Kolb

    Seit zwölf Jahren trainiert der Aichacher Zahnarzt Athanasios Tsigaras die dritte Basketballmannschaft des FC Bayern München. Bei der Ü40-Weltmeisterschaft in der Schweiz war er zuletzt Teil des Betreuerstabs und durfte dort den Gewinn der Vizemeisterschaft miterleben. Seine Leidenschaft für den Basketball entdeckte er schon früh – doch die Verbindung von Sport, seiner Familie und seinem Beruf als Zahnarzt kostet viel Zeit.

