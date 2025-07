Eine Niederlage war für Kühbachs U19 eine zu viel

War es in der Vorwoche die Kühbacher U14, die im letzten Moment den Finaleinzug bei der bayerischen Meisterschaft verpasst hatte, so war es diesmal das U19-Quintett, dem ein ähnliches Missgeschick unterlief. Obwohl sie bei dem Titelkampf im oberpfälzischen Schorndorf in der Gruppenphase mit zwei Unentschieden gegen Kay und Kreuzstraßl sowie nur einer Niederlage gegen Wittibreut kaum zu bezwingen waren, war es eine Niederlage zu viel, um in das „Page-play-off-Finale“ einzuziehen. Nach dem abschließenden Platzierungsspiel, das mit einem 12:6 gegen Ramsau endete, landeten die doch etwas frustrierten TSV-Youngsters auf Platz fünf.

Etwas besser erging es den Senioren beim Bezirkspokal in Fuchstal. Nach einer Auftaktniederlage fanden sich Wolfgang Zimmermann, Adolf Heintje, Franz Fesenmair und Andreas Stadlmair auf dem Pflasterparkett immer besser zurecht und rangierten in der Endabrechnung hinter Eching auf dem zweiten Platz.

Nicht nur die Meisterschafts- und Pokalrunde stand am Wochenende für die TSV-Cracks auf dem Programm, sondern auch zwei Turniere. So holte sich das Quartett aus Veronika Filgertshofer, Rudi Baumgartner, Leni und Frank Simmerbauer in Oberroth den Sieg vor Kleinberghofen. Auch in Lauingen konnte das „Simmerbauer-Duo“ einen Trepperlplatz feiern. Zusammen mit Daniel Steber und Jungspund Ilyas Baumgartner heimsten sie den zweiten Platz ein. (aira)