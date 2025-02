Haslangkreiter Dritte steigt auf

Die dritte Stockschützenmannschaft des EC Haslangkreit hat den Aufstieg in die Bezirksoberliga geschafft. Am vergangenen Wochenende traten sie Rückrunde der Bezirksklasse A 1 im Eisstadion in Buchloe an. Durch eine gute Mannschaftsleistung in der Vorrunde hatten Mario Fröhlich, Johann Einmüller, Andreas Kneißl und Andreas Arzberger sen. mit nur vier Minuspunkten und einem guten dritten Platz den Grundstein für den Erfolg gelegt.

Die Rückrunde begann mit zwei Siegen gegen den SSC Pöcking und gegen Landsberied. In der Partie gegen Olching schlichen sich Fehler ein, am Ende musste eine vermeidbare 3:4-Niederlage hingenommen werden. Es folgte ein Sieg gegen die WF Klingen mit 7:4 Stockpunkten sowie eine Niederlagegegen den SC Egling. Auf dem zweiten Tabellenplatz liegend, folgte das Match gegen das Quartett des Spitzenreiters aus Holzkirchen. Am Ende hatte dieser mit 6:4 die Nase vorne und entschied somit diese spannende Begegnung für sich. Durch diese Kreiter Niederlage wurde es auf den vorderen Tabellenplätzen wieder spannend. Mehrere Mannschaften trennten nur ein oder zwei Punkte.

Die beiden letzten Spiele mussten schließlich die Entscheidung um den Aufstieg bringen. Gegen den Mitkonkurrenten EC Schwangau erkämpfte sich das Kreiter Quartett einen knappen 7:5-Erfolg und festigte somit den zweiten Tabellenplatz. Ein hoher 11:1-Erfolg gegen den TSV Haunstetten sicherte endgültig den Vizetitel und somit den Aufstieg in die Bezirksoberliga. Ein toller Erfolg für den ECH.