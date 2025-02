U14 des TSV Kühbach überrascht

Nachdem die U16-Jugend der Kühbacher Stockschützen im Dezember bei der bayerischen Meisterschaft in Peiting schon mit Silber zurückgekehrt war, taten es ihr die Jüngsten im Dress des TSV Kühbach gleich: Beim bayerischen Pokalfinale der U14-Jugend holten sie trotz harter Konkurrenz nach einem packenden Finalfight überraschend die Silbermedaille.

Für die neu formierte Kühbacher Schülermannschaft um Theresa Schwertfirm, Luca Hunner, Maximilian und Magdalena Schwertfirm war es in dieser Besetzung der erste große Auftritt in bayerischen Gefilden. Es war schon verblüffend, mit welcher Kalt-schnäuzigkeit das Quartett bereits die Gruppenspiele anging. So konnten ihre Qualifikationsgegner Kay, Ramsau, Wilhelmshöhe und Teisnach den Kühbachern kaum Paroli bieten und wurden verlustpunktfrei mit einem Stockverhältnis von 41:4 vom Eis gefegt.

Damit legte der TSV in der ersten von vier Qualifikationsgruppen den Grundstein für die Finalrunde der besten Vier. Auch hier konnten die Nachwuchsschützen ihren Siegeszug zunächst fortsetzen und bezwangen Kreuzstraßl mit 10:3. Am nächsten Gegner, dem Topfavoriten Zell, bissen sie sich allerdings die Zähne aus. Allerdings mussten sich Filgertshofer & Co. den Oberpfälzern erst in den beiden letzten Kehren mit 2:7 geschlagen geben. Durch diese Niederlage wurde die letzte Partie gegen den SV Schechen nochmals zu einem kleinen Endspiel, denn es ging um den zweiten Platz. Hier bewies Kühbach erneut großes Stehvermögen, schlug die Oberbayern mit 6:4 und gewann Silber. (aira)