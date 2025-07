Elsa Wonnenberg: Handball-Talent mit der U17-Nationalmannschaft in Skopje

Handballtalent Elsa Wonnenberg steht ein besonderes Wochenende bevor. Am Montag reiste die 15-jährige Schülerin aus Affing, großgeworden in der Handballabteilung des TSV Aichach, zur deutschen U17 Handballnationalmannschaft und nimmt mit ihrem Team am European Youth Olympic Festival (EYOF) teil. Das Festival findet vom 20. bis 26. Juli in Skopje, Nordmazedonien, statt. Wonnenberg ist dort eine von mehr als 4000 jungen Athletinnen und Athleten aus 48 Ländern Europas, die in 15 verschiedenen Sportarten antreten, darunter viele Ballsportarten, Turnen, Judo, Leichtathletik oder Wassersport. Wonnenberg ist stolz darauf, Deutschland hier im Handball zu vertreten, und möchte mit ihrem Team natürlich erfolgreich spielen. Sie freue sich aber auch „sehr auf die olympische Atmosphäre, das Miteinander mit anderen Sportlerinnen und Sportlern und den kulturellen Austausch“.

Für ihre Teilnahme musste Wonnenberg in den zurückliegenden Wochen hart arbeiten. Im einwöchigen Lehrgang in Malente wurden die DHB-Talente gesichtet und der Kader zusammengestellt. Daneben läuft in ihren beiden Vereinen schon die Vorbereitung für die nächste Saison, was für Elsa mindestens vier Trainingseinheiten in der Woche bedeutet. Das Aichacher Gewächs wird im Erwachsenenbereich in der 3. Liga für den TSV Haunstetten spielen und für die A-Jugend des TSV Ismaning in der Jugendbundesliga. Und schließlich gab es für die Gymnasiastin auch noch die letzten Schulaufgaben zu schreiben und die zehnte Klasse zu absolvieren.

Doch nun ist alles geschafft und der Fokus allein auf Skopje gerichtet. Diese Woche weilte die Mannschaft noch im Vorbereitungslehrgang in Berlin, bevor sie am heutigen Samstag nach Skopje fliegt. Sein erstes Spiel bestreitet das U17-Nationalteam am Montag um 13.45 Uhr gegen Frankreich. Das Match kann sogar im Livestream verfolgt werden. (vb)