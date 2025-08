Stockschießen: Die erste Europameisterschaft der U-16-Jugend steigt in Kühbach

Ein Leckerbissen steht von Freitag bis Sonntag, 8. bis 10. August, den Freunden des Stocksports ins Haus, wenn die allererste Europameisterschaft der U-16-Jugend in der Kühbacher Stockschützenhalle ausgetragen wird. Mit Österreich, Italien, Slowenien, Frankreich, Litauen und Gastgeber Deutschland bringen fünf Nationen internationales Flair nach Kühbach.

Dabei dürfte es vor allem zum stets interessanten Schlagabtausch zwischen den Eisstockgroßmächten Deutschland, Österreich und Italien kommen, die mit je zwei Mannschaften am Start sind. Die weiteren Nationen sind Außenseiter. Am Freitagabend um 20 Uhr fällt mit der Eröffnungszeremonie der Startschuss zur Europameisterschaft, die unter der Schirmherrschaft von Landrat Klaus Metzger, dem Landtagsabgeordneten Peter Tomaschko und Kühbachs Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher steht.

Kühbacher Stockschützen kämpfen um den Sieg bei der Europameisterschaft

Am Samstag geht es ab 8.30 Uhr sportlich in die Vollen. Zunächst stehen dabei die Einzelspezialisten im Fokus, allen voran die beiden Lokalmatadoren Fabian Schrittenlocher und Jonas Krepold, die sich im Februar bei der EM auf Eis in der Steiermark mit dem Österreicher Alexander Schopf einen unvergesslichen Dreikampf lieferten und dabei Gold und Silber ergatterten. Auch diesmal kämpfen die drei mit um den Sieg. In Lauerstellung steht der Ramsauer Maximilian Neumaier, der zuletzt Topergebnisse erzielte. In der weiblichen U16-Konkurrenz dürfte die erfolgsverwöhnte Anna Obermayer (EC Lampoding) das Maß aller Dinge sein. Am Nachmittag stehen vier weitere Einzelwettbewerbe im Duo, Duo-Mixed, Team und Team-Mixed auf dem Programm.

Am Sonntag erfolgt um 8.30 Uhr der Anpfiff für das Mannschaftsspiel, das mit den jugendlichen „Wabblern“ sicherlich zu den Höhepunkten des Meetings gehört. Hier zählen die beiden Kühbacher zu den Stützen im DESV-Dress. Zum Abschluss überreichen der Präsident der Internationalen Eisstockföderation (IFE), Christian Lindner, und die Schirmherren die Medaillen. (aira)