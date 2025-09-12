Erstes Spitzenspiel im Norden

Drei Spieltage sind in den neu zusammengestellten A-Klassen absolviert. Dabei fühlt sich Kreisklassen-Absteiger TSV Aindling II pudelwohl in der A-Klasse Augsburg Nord. Sieben Punkte sammelte das Team um den neuen wie altbekannten Coach Robert Gerstmayer in der noch jungen Saison ein. Zuletzt bezwang der TSV die SG Lützelburg/Achsheim klar mit 6:3 Toren. TSV-Sportchef Josef Kigle war dabei voll des Lobes über die engagierte Spielweise der zweiten Garnitur des Landesligisten. Am Sonntag trifft er nun im kleinen Derby auf die Zweitvertretung des Kreisligisten SSV Alsmoos-Petersdorf. Diese gehört mit sieben Punkten gemeinsam mit dem TSV Mühlhausen (7) zu Aindlings ärgsten Verfolgern.

