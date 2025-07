Fußball Bezirksliga Ex-FCA-Kapitän Dreßler: „Der VfL hat das Kribbeln wieder hervorgebracht“

Der VfL Ecknach startet am Sonntag in die Bezirksligasaison. An der Seitenlinie steht Sören Dreßler, der zuletzt lange pausierte. Was der Ex-Profi, Trainer und Diedorfer Gemeinderat mit der Mannschaft vorhat.