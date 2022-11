Extremsport

18:00 Uhr

Durch Sand und Hitze: So quält sich ein Ehepaar aus Oberbernbach durch Wüste

Plus Tatjana und Viktor Reger aus Oberbernbach laufen 250 Kilometer durch Jordanien. Nicht alles läuft nach Plan. 2023 wartet eine noch größere Herausforderung.

Von Sebastian Richly

40 Grad und Sand überall – in den Lungen, in den Schuhe und in jeder Pore. Dabei hat die Mittagshitze noch gar nicht ihr wahres Gesicht gezeigt. Unter diesen schwierigen Bedingungen ging es für das Ehepaar Reger aus Oberbernbach fünf Tage lang durch die jordanische Wüste. Insgesamt standen 250 Kilometer in fünf Tagen auf dem Programm. Am Ende kam vieles anders als geplant.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

