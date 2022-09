Spontane Idee: Oberbernbacher Ehepaar läuft durch jordanische Wüste

Plus Der Oberbernbacher Viktor Reger läuft zusammen mit seiner Frau Tatjana 250 Kilometer in Jordanien. Für 2023 hat er sich einen „Weltrekord“ vorgenommen.

6000 Kilometer sind für Viktor Reger noch lange nicht genug. 2021 legte diese Anzahl zurück, im neuen Jahr ist sein Ziel deutlich ambitionierter. Insgesamt will er 18.250 Kilometer laufen, mindestens 50 pro Tag. Damit wollte der 42-Jährige eigentlich ins Guinnessbuch der Rekorde. Warum das vermutlich nicht klappen wird und wie er sich auf diese Herausforderung aktuell vorbereitet.