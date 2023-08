Extremsport

Von Ost nach West: Oberbernbacher wagt nächstes Lauf-Experiment

Plus Ultraläufer Viktor Reger aus Oberbernbach hat Deutschland von Norden nach Süden durchlaufen, jetzt geht es von Ost nach West. Diesmal wird es noch schwieriger.

1150 Kilometer legte Viktor Reger bereits von Sylt bis nach Oberstdorf zurück. Etwas mehr als drei Wochen war der Oberbernbacher unterwegs. Nun möchte der 43-Jährige Deutschland auch noch von Osten nach Westen durchlaufen, wie gewohnt in 50-Kilometer-Etappen. Die Distanz ist zwar insgesamt kürzer, dennoch rechnet er mit mehr Schwierigkeiten.

Denn anders als beim Lauf von Nord nach Süd ist Viktor Reger diesmal fast völlig auf sich allein gestellt. Ehefrau Tatjana ist nicht dabei. „Sie hat mich immer verpflegt. Das war enorm, und auch bezüglich der Orientierung war sie sehr wichtig. Das wird richtig hart so ganz ohne Unterstützung.“ Hinzu kommt, dass der Oberbernbacher nur mit leichtem Gepäck reist. „Sechs Kilo sollte der Rucksack maximal wiegen. Ein Wechsel-Outfit, mehr ist nicht drin“, so der 43-Jährige, der eine Schreinerei in Aichach betreibt. So ganz allein wird Reger aber auch nicht sein. Ein paar Lauffreunde haben bereits angekündigt, ihn etappenweise zu begleiten. „Ich kann mir auch zwei Mal Klamotten zu den jeweiligen Leuten schicken. Dann habe ich wieder frische Laufkleidung.“

