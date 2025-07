Fabian Schormair: Was der Aichacher bei Red Bull -Bora-Hansgrohe macht

Fabian Schormair hielt sich bereit. Wasserflaschen nachreichen für den letzten Anstieg. Gleich würden die Fahrer seines Teams passieren. Doch urplötzlich schoss von oben eine Gruppe Radsportler die Abfahrt hinunter. Und rief dabei drei alarmierende Worte in Schormairs Richtung: „Der Bär kommt!“ Und tatsächlich: In Sichtweite trottete ein ausgewachsenes Exemplar entlang der Leitplanke um die Kurve. „Ich war froh, dass ich da schon im Auto saß“, berichtet der Aichacher: „Einen Tag vorher ist ein Motorradfahrer in der Region zu Tode gekommen, der Bärenjunge filmte und von der Mutter angegriffen wurde.“

