Rückkehr in den Sportpark

Die ersten Punkte in diesem Jahr hat der FC Pipinsried bereits eingefahren. Der 2:1-Erfolg über den 1. FC Sonthofen kam zwar mühsam zustande, doch er hat die Lage in der Spitzengruppe der Fußball-Bayernliga Süd verbessert. Nun steht das erste Auswärtsspiel 2025 an, am Samstag beginnt die Partie bei der zweiten Mannschaft der SpVgg Unterhaching um 14 Uhr. Dieser Aufsteiger absolvierte den Start vor einer Woche auf der Sportanlage des TSV Neuried im Südwesten von München und unterlag dem TSV Landsberg mit 0:2; diesmal ist als Spielort der Uhlsport-Park in Unterhaching - wo Pipinsried im September 2019 noch auf die erste Mannschaft der SpVgg (0:2) traf - vorgesehen. In der Vorrunde setzte sich der FCP im Duell mit Unterhaching II zuhause mit 3:0 Toren durch. Die Hachinger „Zweite“ schlug sich in der vergangenen Saison in der Landesliga Südwest prächtig. Am Ende wurde sie Meister mit einem Vorsprung von nicht weniger als 17 Punkten auf den Zweiten. Eine Etage höher aber läuft es längst nicht mehr so rund, 17 Punkte aus 21 Partien bedeuten Platz 14 im 17er-Feld. Es wäre also keine Überraschung, sollte es für Unterhaching nach einer Runde bereits wieder zurück in die Landesliga gehen. Was sich nicht verändert hat bei diesem Team: Das Durchschnittsalter ist nach wie vor ungewöhnlich niedrig im Kader. Viele Kicker sind erst 18 oder 19 Jahre alt. Vielleicht stellt diese Jugend, verbunden mit einem Mangel an Erfahrung im Fußball der Erwachsenen, auch einen Grund für das bislang mäßige Abschneiden in der Bayernliga dar. (jeb)

