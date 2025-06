Neuzugang: Stürmer Kubilay Celik soll Pipinsried „ekliger“ machen

Fußball-Bayernligist FC Pipinsried hat sich mit Torjäger Kubilay Celik verstärkt. Der 26-jährige Vollblutstürmer spielte laut Mitteilung zuletzt zwei Jahre beim Bayernliga-Rivalen Heimstetten, wo er in 54 Spielen 25 Treffer erzielte. Davor kickte der Fenerbahçe-Fan unter anderem beim TSV Eintracht Karlsfeld, wo er in 60 Spielen in der ersten Mannschaft 14 Tore schoss. In der Jugend spielte „Kubi“ zusammen mit FCP-Kapitän Benedikt Lobenhofer in Milbertshofen. Pipinsrieds Sportlicher Leiter Johannes Müller freut sich auf den ehrgeizigen Neuzugang.

Wie Müller betont, sei „Kubi ein Spieler, der mit seiner Spielweise ab und an polarisiert. Das haben wir als gegnerische Mannschaft erlebt. Das wird unserem Team helfen, da wir aggressiver und ‚ekliger‘ werden müssen.“ Celik berichtet von sehr guten Gesprächen mit Jochi Müller. „Die ambitionierten Ziele haben mir imponiert und da will ich meinen Teil dazu beitragen“, sagt der Stürmer.

Fußball-Bayernliga: Neuer Co-Trainer verstärkt das Pipinsrieder Trainer-Gespann

Beim Tabellenvierten der abgelaufenen Saison in der Bayernliga Süd ist mittlerweile auch das Trainerteam komplett. Cheftrainer Sepp Steinberger, 52, Torwarttrainer Norbert Aulinger, 48, und der spielende Co-Trainer Mario Götzendörfer, 28, haben ihre Verträge verlängert. Neu im Team ist Tjark Dannemann, 27, der ebenfalls als Co-Trainer geholt wurde. Nach Angaben des FCP ist Dannemann ein Kenner der Bayernliga. Er war zuletzt unter anderem beim TSV Wertingen (Landesliga Südwest) und beim TSV Rain (Bayernliga) tätig. „Er ist bereits einer der jüngsten Bayernliga-Trainer gewesen und wird mit Sicherheit wertvollen Input in unser Team bringen“, erklärt Johannes Müller.

Icon Vergrößern Das Pipinsrieder-Trainerteam (von links): Sepp Steinberger, Mario Götzendörfer, Tjark Dannemann und Norbert Aulinger. Foto: Bruno Haelke Icon Schließen Schließen Das Pipinsrieder-Trainerteam (von links): Sepp Steinberger, Mario Götzendörfer, Tjark Dannemann und Norbert Aulinger. Foto: Bruno Haelke

Der Fußball-Chef spricht trotz des enttäuschenden Saisonfinals von einer guten Saison für den FCP. Der Verein wolle mit Kontinuität und Ruhe den nächsten Schritt mit dem zuletzt sehr erfolgreichen Trainerteam gehen. Cheftrainer Steinberger fügt hinzu: „Ich bin vor 14 Monaten nach Pipinsried gekommen, um den Verein vor dem Abstieg in die Landesliga zu bewahren und etwas aufzubauen. In der abgelaufenen Saison haben wir bis zum letzten Spieltag um den Aufstieg gespielt.“ Diesen eingeschlagenen Weg wollen die Verantwortlichen weitergehen.

Die Vorbereitung hat begonnen: Das sind die Testspiele des FC Pipinsried

Bereits am Samstag ist der Bayernligist in die Vorbereitung gestartet. Das erste Testspiel steht am Samstag, 21. Juni, um 17.30 Uhr in Ampermoching gegen den TSV Rain auf dem Programm. Die weiteren Testspiele: 28. Juni, 14 Uhr FSV Pfaffenhofen – FCP; 1. Juli, 18.30 Uhr TSV 1865 Dachau – FCP (Sparkassenpokal); 5. Juli, 16 Uhr TSV 1865 Dachau – FCP (Toto-Pokal); 10. Juli, 19 Uhr FCP – VfB Eichstätt; 12. Juli, 14 Uhr FCP – TSV Kornburg (in Karlskron). Änderungen sind möglich. (AZ)