Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

FC Stätzling bezwingt TSV Aindling im Landesligaderby – TSV Hollenbach verliert

Fußball-Landesliga

Stätzling spielt gegen Aindling seine Stärken aus – Hollenbach verliert Aufsteigerduell

Der FC Stätzling gewinnt das Landkreisderby gegen den TSV Aindling. Der TSV zeigt eine schwache Leistung. Anders der TSV Hollenbach – der dennoch verliert.
Von Johann Eibl
    • |
    • |
    • |
    Sinnbildlich für das Landkreis-Derby: Enttäuschung beim TSV Aindling. Der etablierte Landesligist verliert auswärts bei Aufsteiger FC Stätzling.
    Sinnbildlich für das Landkreis-Derby: Enttäuschung beim TSV Aindling. Der etablierte Landesligist verliert auswärts bei Aufsteiger FC Stätzling. Foto: Michael Hochgemuth

    Für den FC Stätzling war das ein richtig schöner Fußballabend, an den man sich gerne erinnert. Nach einem ausgesprochen starken Auftritt setzte sich der Aufsteiger im Landesliga-Derby gegen den TSV Aindling vor 400 Zuschauern verdientermaßen mit 2:0 Toren durch. Bei den Gästen war dagegen am Freitag Tristesse angesagt. Sie haben bereits seit geraumer Zeit das Erzielen von Toren weitgehend eingestellt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden