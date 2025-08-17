Stätzling spielt gegen Aindling seine Stärken aus – Hollenbach verliert Aufsteigerduell

Für den FC Stätzling war das ein richtig schöner Fußballabend, an den man sich gerne erinnert. Nach einem ausgesprochen starken Auftritt setzte sich der Aufsteiger im Landesliga-Derby gegen den TSV Aindling vor 400 Zuschauern verdientermaßen mit 2:0 Toren durch. Bei den Gästen war dagegen am Freitag Tristesse angesagt. Sie haben bereits seit geraumer Zeit das Erzielen von Toren weitgehend eingestellt.
Fußball-Landesliga
