Sielenbacherinnen holen Punkt in Kaufbeuren – und freuen sich auf Anhausen

Vier Punkte aus zwei Spielen: Der Saisonstart der Fußballerinnen des TSV Sielenbach kann sich durchaus sehen lassen. Nach dem 3:2-Auftaktsieg gegen den CSC Batzenhofen-Hirblingen folgte am Wochenende die nächste Auswärtsreise nach Kaufbeuren. Von dort kehrten die TSV-Frauen mit einem gerechten Punkt zurück. Bereits am Mittwoch folgt nun das nächste Spiel: Die Sielenbacherinnen empfangen unter Flutlicht den SSV Anhausen – dessen Saisonstart deutlich besser hätte ausfallen können.

Am Wochenende kamen weder die SpVgg Kaufbeuren noch der TSV Sielenbach wirklich gut in die Partie: „Vielleicht sind beide Mannschaften auch wetterbedingt schwer reingekommen“, sagt TSV-Spielertrainerin Nina Ruscheweyh. Dennoch entwickelte sich eine erste Halbzeit, in der Kaufbeuren das Spiel langsam an sich riss: „Wir hatten in der Defensive aber fünf, sechs sehr gute Aktionen.“

TSV Sielenbach: Gerechtes Unentschieden in Kaufbeuren, Vorfreude auf Anhausen

Nur in Minute 26 nicht: Nach einem langen Ball in die Spitze überwand SpVgg-Angreiferin Lisa Schmittner Sielenbachs Keeperin Lea Wex allein vor dem Tor mit einem Heber. Nach der Pause kam der TSV aber besser ins Spiel, wie Ruscheweyh sagt: „Wir hatten spürbar mehr Einstellung und mehr Wille als in Hälfte eins.“ Knapp zehn Minuten nach Wiederanpfiff gelangte so ein Steilpass von Anja Breitsameter aus dem Mittelfeld zur eingewechselten Joana Müller auf den Flügel, die sich dann im Eins-gegen-Eins gegen Kaufbeurens Torhüterin durchsetzte. Der Treffer zum 1:1 bedeutete gleichzeitig auch den Endstand. Ruscheweyh sagt: „Das Ergebnis geht für beide Teams absolut in Ordnung.“

Am Mittwoch folgt bereits das nächste Stelldichein, wenn der SSV Anhausen zu Gast in Sielenbach ist. Unter Umständen eine Wundertüte: War Anhausen vergangene Saison noch ein Mitfavorit auf die Tabellenspitze, kassierte der SSV am Wochenende zum Auftakt eine herbe 1:7-Klatsche gegen die Aufsteigerinnen aus Wattenweiler. „Wir dürfen Anhausen nicht unterschätzen und vor allem nicht an das 1:7 denken“, warnt Nina Ruscheweyh.

Vielmehr solle die Vorfreude im Fokus stehen: „Wir wollen einen kühlen Kopf bewahren und freuen uns auf das erste Heimspiel seit gefühlten Ewigkeiten, dazu noch unter Flutlicht.“ Und zumindest die vergangenen beiden Spiele der Vorjahresvizemeisterinnen gegen den SSV Anhausen darf Mut machen: Im März und Mai gewannen die Sielenbacherinnen jeweils mit zwei Toren Unterschied, auswärts mit 3:1, zu Hause mit 4:2.