Drei Spiele, sieben Punkte: Sielenbacherinnen grüßen von der Spitze

Eine echte Matschparty mussten die Fußballerinnen des TSV Sielenbach am Mittwochabend zu Hause gegen den SSV Anhausen aushalten – und setzten sich am Ende doch verdient mit 1:0 durch. Nach bereits zwei Siegen in der Vorsaison bestätigten die Sielenbacherinnen nicht nur das Kräfteverhältnis des vergangenen Jahres, sondern auch den Trend der diesjährigen Saison: Mit sieben Punkten aus drei Spielen thront der TSV derzeit an der Spitze.

Zugegeben: Die Verfolgerinnen haben größtenteils ein oder zwei Spiele weniger auf dem Konto als die Vorjahres-Vizemeisterinnen und könnten rechnerisch noch auf- und überholen. Dennoch ist der TSV noch ungeschlagen, und das wie am Mittwochabend nicht unverdient. Spielertrainerin Nina Ruscheweyh sagt: „Das Ergebnis liest sich enger, als das Spiel war. Es hätte höher ausfallen können.“

Nach Sieg gegen Anhausen: Partie des TSV Sielenbach gegen TSV Nördlingen fällt voraussichtlich aus

Besagte Matschparty machte den BOL-Frauen das Leben lange schwer, Bälle rutschten ab – bis in Minute 89 ein Steckpass von Sophia Echter glücklich zu Joana Müller durchrutschte, die im Eins-gegen-Eins gegen die SSV-Torhüterin einen kühlen Kopf bewahrte und den Endstand erzielte. Ruscheweyh sagt: „Das war schon unser bestes Spiel bisher, ich habe eine starke Weiterentwicklung gesehen.“

Wann sich diese fortsetzt, ist zumindest Stand Donnerstagnachmittag noch nicht absehbar: Wie Ruscheweyh sagt, wird das Samstagsspiel gegen den TSV Nördlingen „zu 99 Prozent“ verschoben, eine Bestätigung vonseiten des BFV steht noch aus. „Wir sind momentan einfach dünn besetzt und deswegen auf Nördlingen und den BFV zugegangen“, erklärt Ruscheweyh.

Sollte die Begegnung tatsächlich ausfallen, findet das nächste Sielenbacher Spiel am 5. Oktober statt. Gegner wird dann Wundertüte SV Wattenweiler sein: Der Aufsteiger weist nach zwei Spielen sechs Punkte und ein Torverhältnis von 11:1 auf – und rangiert damit direkt hinter dem TSV Sielenbach.