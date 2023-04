24 Schul-Mannschaften messen sich bereits zum 20. Mal im Rope-Skipping

24 Mannschaften gehen bei der 20. Auflage des Rope-Skipping-Wettbewerbs der Schulen in Friedberg an den Start. Erstmals ist ein reines Jungen-Team dabei.

Laut wurde es in der Friedberger Stadthalle. Am vergangenen Donnerstag fand dort der große Rope-Skipping-Wettbewerb der Schulen statt. Insgesamt 24 Mannschaften nahmen an dem Wettbewerb teil, darunter erstmals auch eine reine Jungenmannschaft von der Mittelschule Friedberg, sowie zwei Gastmannschaften aus Königsbrunn und Buchloe. Neben zehn Grundschulteams traten auch neun Mannschaften aus der 5./6. Jahrgangsstufe sowie fünf Teams von der siebten bis zur zehnten Klasse an. Mit dabei waren neben den Gaststartern die Schulen aus dem gesamten Landkreis Aichach-Friedberg. Neben den Grundschulen, nahmen Realschulen, Mittelschulen und Gymnasien teil. Die Seile bewegten sich teilweise so schnell, dass man sie kaum mit dem bloßen Auge verfolgen konnte. Der Wettbewerb war von Fachberaterin Anja Gerstner-Liss, der neuen Obfrau Rope-Skipping- Kerstin Rascher und Obfrau Tischtennis Annette Langner vorbereitet worden. Die Durchführung verlief reibungslos trotz der zahlreichen Teilnehmenden. Dazu waren zahlreiche Helferinnen und Helfer vor Ort: Aktive und ehemalige Lehrkräfte zählten zusammen mit den Lehramtsstudierenden des Grundschulseminars die Sprünge an Wettkampfflächen. Als Kampfrichterin war wieder Sybille Kühn-Mörl mit dabei, die diesen Wettbewerb ins Leben rief, der nun bereits zum 20. Mal stattfand. Zahlreiche Mitglieder des Arbeitskreises Sport in Schule und Verein und Mitglieder der Rope-Skipping-Abteilung des TSV-Friedberg unterstützten vor Ort.

Schulsport: Rope-Skipping kommt bei Schülerinnen und Schülern gut an

Nach der Begrüßung kam gute Stimmung auf. Die Kinder feuerten sich gegenseitig an und motivierten sich. Vor der Siegerehrung zeigte eine Gruppe von Springerinnen des TSV-Friedberg in einer kleinen Show ihr Können. Schulamtsdirektorin Carola Zankl dankte bei der Siegerehrung allen für ihren Einsatz. Der lauteste Freudenschrei kam von der Jungenmannschaft der Mittelschule Friedberg, die sich riesig über ihren zweiten Platz freuten. Den Sieg bei den Grundschulen holte sich das Team II der Grundschule Stätzling vor Friedberg Süd I und Stätzling I. Bei den Jahrgangsstufen fünf bis sechs siegte die Realschule Friedberg vor der Mittelschule Friedberg und der Mittelschule Dasing. Bei den siebten bis zehnten Klassen war die Mittelschule Dasing nicht zu schlagen. Auf dem zweiten und dritten Platz landeten Mannschaften der Mittelschule Friedberg.

Von der Grundschule bis zur zehnten Klasse zeigten die Talente ihr Können am Springseil. Foto: Bill Titze

Hilfreich waren dazu auch die Videoclips zu geforderten Sprüngen, die auf der Internetseite der Rope-Skipping-Abteilung des TSV-Friedberg extra für den Schulwettbewerb eingestellt wurden. So konnten einige Mannschaften sogar mehr als 600 Punkte erreichen. (AZ)

Platzierungen:

Grundschulen:

1. Power Kids Stätzling II

2. The perfekt Girls Friedberg Süd I

3. Power Girls Stätzling I

4. Wild Kangaroos Dasing

5. Black Tigers Friedberg Süd II

6. Jumping Hearts Friedberg Süd III

7. Black Stars Theresia Gerhardinger I

8. Springende Kängurus Adelzhausen II

9. Springende Pandas Adelzhausen I

10. Blaue Huskies Theresia Gerhardin. II

Jahrgangsstufen 5/6

1. Die Grashüpfer RS Friedberg

2. The Best Girls MS Friedberg

3. Speed Runners MS Dasing

4. Meringer Skip Gymns 2 Gym Mering

5. Power girls RS Aichach II

6. Meringer Skip Gyms 3 Gym Mering

7. Fruit Ninjas Gym Buchloe

8. Witty-Pretty-Girls RS Aichach I

9. Jumping Girls RS Königsbrunn

Jahrgangsstufe 7-10

1. Hotte Esels MS Dasing

2. Die Metallicer MS Friedberg

3. Roper Girls MS Friedberg

4. Seven Jumpers RS Friedberg

5. Meringer SkipGyms Gym Mering