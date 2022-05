Friedberg/Aichach

18:00 Uhr

Porträt: So hart trainiert Multitalent Vinzenz Hartl

Plus In Aichach kennt man Vinzenz Hartl vom Handball. In einer anderen Disziplin könnte sich der 21-jährige Friedberger für die WM qualifizieren.

Von Johann Eibl

Er kam 2019 vom TSV Friedberg zum TSV Aichach. So ein Wechsel kommt öfter mal vor. Dass Vinzenz Hartl Handball spielt, stellt ebenfalls nichts Ungewöhnliches dar. Wohl aber die Tatsachen, dass er zum einen noch eine zweite Sportart ebenso engagiert wie erfolgreich betreibt und zum anderen bereits mit seinen 21 Lenzen als Landestrainer tätig ist. Und dazu studiert er noch Sportwissenschaften an der Fernuni in Potsdam, die er nur gelegentlich aufsuchen muss. Angesichts dieses Programms sagt Stefan Knittl, der Aichacher Spielertrainer: „Ein absoluter Vollblutsportler.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen