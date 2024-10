Bis zur Winterpause: Rehling holt neuen Chefcoach

Gut gelaunt sah man am Sonntag auf dem Sportplatz des TSV Rehling den erst letzte Woche verpflichteten Trainer der A-Klassenmannschaft Bastian Kienle. Der Neue kommt aus Altenmünster, beim dortigen SC war der 26-Jährige schon in der Bezirksliga aktiv. Vergangene Saison war Kienle bei Grün-Weiß Baiershofen in der Kreisklasse am Ball. Beim TSV Rehling tritt der Mittelfeldspieler nun seine erste Trainerstation an.

Allerdings wird Kienle vermutlich nicht allzu oft auf dem Spielfeld stehen nach zwei Kreuzbandrissen. Der 26-Jährige folgt auf Spielertrainer Frederic Arndt, der vor rund vier Wochen überraschend seinen Abschied angekündigt hatte. Er begründete die Entscheidung mit der hohen zeitlichen Belastung. Seitdem war Rehlings Abteilungsleiter Manuel Rauscher auf der Suche nach einer Lösung. Diese hat er nun mit Kienle gefunden. Der Altenmünsterer soll zumindest bis zur Winterpause die Kommandos am Lechrain geben. „Und dann wird man weiter sehen“ so Rauscher.

Der Einstand glückte dem neuen Trainer schon einmal. Gegen den FC Afffing II gab es einen 2:0-Erfolg für Rehling, die dadurch auf Platz sieben der A-Klasse Augsburg Ost geklettert sind. (at)