Fußball-A-Klasse

Endlich jubeln: TSV Aindling II holt sich den Titel - Sielenbach hofft

Groß war der Jubel beim TSV Aindling II. Dank eines 5:0-Erfolg gegen den TSV Rehling sicherte sich die Landesliga-Reserve den Titel in der A-Klasse Ost.

Plus Der TSV Aindling II schlägt den Erzrivalen Rehling und ist Meister der A-Klasse Ost. Der TSV Sielenbach wahrt mit Kantersieg die Chance auf Rang zwei.

Von Reinhold Rummel

Aufatmen beim TSV Aindling II. Nachdem das Team in den vergangenen Jahren jeweils knapp am Aufstieg gescheitert watr, machte die Mannschaft vom Schüsselhuaser Kreuz nun ihr Meisterstück perfekt. Mit dem 5:0-Heimsieg im Derby gegen den Erzrivalen TSV Rehling sicherte sich die Landesliga-Reserve den Aufstieg in die Kreisklasse.

TSV Aindling II – TSV Rehling 5:0

