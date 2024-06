Ex-Affinger übernimmt als Spielertrainer beim TSV Sielenbach

Plus Der TSV Sielenbach verpflichtet den früheren Affinger Florian Tremmel als Spielertrainer. Es ist der dritte Trainerwechsel innerhalb eines Jahres.

Erneut einen Wechsel auf der Trainerposition gibt es beim TSV Sielenbach. Zur neuen Saison übernimmt Florian Tremmel als Spielertrainer beim A-Klassisten. Der erfahrene Verteidiger ist im Wittelsbacher Land kein Unbekannter.

Die Sielenbacher verpassten als Dritter der Oststaffel knapp den Aufstieg, dieser soll mit Tremmel in der kommenden Saison gelingen. Der verfügt über höherklassige Erfahrung. Zuletzt war der Abwehrspieler beim Landesligisten SC Oberweikertshofen aktiv. Von 2018 bsi 2022 schnürte er die Fußballschuhe für den FC Affing. Sielenbachs Abteilungsleiter Christoph Bauer kennt Tremmel von der Arbeit und aus Hobbykicks.