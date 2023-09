Favoriten sind nicht zu stoppen: Dasing feiert reaktivierten Marquart

Plus Jörg Marquart führt den TSV Dasing II zum ersten Saisonsieg. Der TSV Aindling II marschiert. Der TSV Sielenbach feiert ein Schützenfest.

An der Tabellenspitze der A-Klasse Ost marschieren der TSV Aindling II und der BC Rinnenthal II. Dasing II setzt sich dank eines Reaktivierten in Affing durch. Der TSV Friedberg II verpasst ersten Sieg knapp.

„Wir sind prima gestartet und haben dann nahezu nichts zugelassen“, so Inchenhofens Trainer Fatih Tanriverdi. Salim Dali traf bereits nach zwei Minuten und als Josef Lohner wenig später gefoult wurde, erhöhte Lukas Michl per Foulelfmeter auf 2:0. Damit war die Luft bei den Gästen heraus, die dann kein Mittel fanden, die sehr robuste Defensivreihe der Heimelf auszuspielen.