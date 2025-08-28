Aufstiegsfavorit erwartet zum Derby Absteiger aus Schiltberg

Bereits am zweiten Spieltag in der noch jungen Saison kommt es in Aresing zum brisanten Derby. Der heimische BCA erwartet den Nachbarn aus Schiltberg. Die mussten vor zwei Monaten auf der Sportanlage der Aresinger eine besonders bittere Pille schlucken. Im Entscheidungsspiel um den Klassenverbleib in der Kreisklasse unterlag man vor 1700 Besuchern dem TSV Weilach mit 0:4 und musste den Gang in die A-Klasse antreten.

„Das war sehr bitter, aber wir blicken wieder nach vorne“, so Abteilungsleiter Johann Hofberger. Mit dem 51-jährigen Michael Neff als Trainer und dem 26-jährigen Angreifer Sebastian Neff als Spielertrainer hat man zwei neue Übungsleiter in den Reihen des TSV. Für Hofberger eine ideale Besetzung, „denn nun kommen auch von der Seitenauslinie wichtige Impulse“. Stürmer Sebastian Neff kommt zudem mit der Empfehlung von 25 Treffern aus 25 Spielen in der vergangenen Runde für Wagenhofen.

Allerdings hat der Absteiger mit den verletzten Robert Weidel, Johannes Koppold, Simon Mayr und Thomas Bernecker ein Quartett zu beklagen. „Das sind schon schwerwiegende Ausfälle für uns“, so Hofberger, der mit den Youngstern Alexander Bergknapp, Jakob Lechner und Keeper Florian Straßer drei Youngster neu im Kader hat. Zum Auftakt konnte man einen ungefährdeten 4:0-Heimsieg über den FC Gerolsbach II einfahren. „Das war wichtig, aber kein Gradmesser“, so der Schiltberger Funktionär. Die Messlatte ist für ihn das Derby am Sonntag beim BC Aresing. „Da erwartet uns ein verdammt schwerer Brocken. Die müssen gewinnen und wir wollen sie ärgern“, lautet deshalb sein Motto beim Derby am Ort des Abstieges.

Schiltberg vor schwerer Partie: Aresing hat mit Bayern- und Bezirksligaerfahrung aufgerüstet

Die Elf um Spielertrainer Bashar Broo und Co-Spielertrainer Arsim Kadirolli sind der absolute Aufstiegsfavorit. „Wir wollen nach oben, deshalb wurden wir auch verpflichtet“, sagtt der 34-Jährige, der zuletzt beim Kreisligisten SC Oberbernbach tätig war und auch schon in der Bezirksliga beim BC Aichach und VfL Ecknach agierte. Und für die nötigen Treffer soll der 27-jährige Kadirolli sorgen. Der Ex-Bayernliga-Spieler des TSV Rain hat bei seinem ersten Auftritt dies bereits mit vier Toren unter Beweis gestellt.

Bashar Broo: „Der Auftakt ist kein Maßstab, aber die Jungs sind sehr eifrig und haben einfach Bock, heuer etwas zu erreichen.“ Die Mischung stimmt bei den Gelb-Schwarzen, die mit den Youngstern Leon Felbermair, Josef Haas, Laurenz Kügele und Leon Pögl den Kader auch breiter aufgestellt haben. „Das wird sicher ein interessantes Derby gegen Schiltberg“, freut sich Broo auf den ersten Gradmesser.

Bereits am Freitagabend um 19 Uhr ist der BC Aichach II nach der unnötigen 1:2-Heimpleite gegen den SC Mühlried zu Gast beim TSV Dasing II. Die Dasinger dagegen waren komplett von der Rolle beim Auftaktspiel in Hörzhausen (1:10) und stehen schon am zweiten Spieltag gewaltig unter Druck. Die Wanderfreunde Klingen treffen nach dem starken 4:0-Derbyerfolg bei der SG Mauerbach auf den ebenfalls siegreichen FC Laiemring/Rieden (5:1 gegen Oberbernbach). Erstmals im Einsatz ist Aufsteiger BC Adelzhausen II, der beim SC Mühlried antritt. Und die SG Mauerbach ist zu Gast beim FC Gerolsbach II. In der Nord-Staffel ist der TSV Mühlhausen um Spielertrainer Philipp Pistauer zu Gast beim TSV Aindling II. Und der TSV Rehling erwartet den SSV Alsmoos/Petersdorf.