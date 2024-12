Neuer Coach beim TSV Rehling: Ex-Klingener Kölz übernimmt

„Wir wollen endlich Kontinuität reinbringen“, gibt Rehlings Abteilungsleiter Manuel Rauscher die Marschrichtung vor. Dafür soll ein neuer Trainer bei den TSV-Fußballern sorgen. Der heißt André Kölz und ist im Wittelsbacher Land kein Unbekannter.

Von 2014 bis 2016 war der Abwehrspieler spielenden Co-Trainer bei den Wanderfreunden Klingen. Von 2021 bis 2022 war Kölz dort sogar als Cheftrainer tätig. Diese Rolle als spielender Coach soll er nun auch in Rehling einnehmen. „Wir haben schon nach einem Spielertrainer gesucht, weil wir dadurch zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. André kenne ich schon länger. Er wird uns mit seiner Erfahrung helfen, vor allem den jungen Spielern“, so Rauscher.

Fußball-A-Klasse: Rehling will Kontinuität

Der 1,90 Meter große Kölz soll als Innenverteidiger der TSV-Abwehr Stabilität verleihen. „Es waren gute Gespräche und ich denke, dass André zu uns passt. Wir wollen mit ihm etwas aufbauen, weshalb der Vertrag längerfristig angelegt ist. Bereits vor einigen Jahren wollten wir ihn, aber damals hat es nicht geklappt“, so Rauscher, der betont. „Wir wollen jetzt kein sportliches Ziel ausrufen. Wichtig ist, dass der Spaß zurückkommt und sich eine Mannschaft entwickelt. Die Liga ist in diesem Jahr sehr stark und so schlecht ist unsere bisherige Ausbeute auch nicht“, so der 38-Jährige. Die Rehlinger liegen mit 17 Punkten aktuell auf Rang neun der A-Klasse Augsburg Ost. Rauscher: „Der kurzfristige Absprung von Frederic Arndt war für uns eine Katastrophe, das hat uns auf jeden Fall zurückgeworfen.“

Arndt, der im Sommer als Spielertrainer übernahm, legte aufgrund privater Gründe schon nach wenigen Punktspielen sein Amt nieder. Danach übernahm interimsmäßig Bastian Kienle: „Wir haben uns in beiderseitigem Einvernehmen verständigt, dass wir die Zusammenarbeit im Winter beenden und etwas neues probieren“, so Rauscher. Bei der Landkreismeisterschaft gab Kölz im übrigen noch nicht die Kommandos, beobachtete aber seine künftigen Mannschaftskameraden von der Tribüne aus. Am 20. Februar startet der 34-Jährige, der zuletzt beim BSC Batzenhofen-Hirblingen II in der B-Klasse aktiv war, dann in die Vorbereitung beim TSV Rehling.