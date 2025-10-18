Kann Spitzenreiter Mühlhausen auch auswärts in Alsmoos bestehen?

Das Spitzenspiel in der Fußball-A-Klasse Aichach findet am Wochenende auf dem Sportgelände der SG Mauerbach statt. Dort erwartet die Lehrmann-Elf den aktuellen Spitzenreiter aus Aichach. Die Reservisten des Kreisligisten haben 19 Punkte auf dem Konto – mit drei Zählern weniger rangiert die SGM auf dem dritten Platz. Fraglich ist beim Tabellenführer um Trainer Tüncar Cayoglu der Einsatz von Christian Kapl, der in der vergangenen Saison noch für Mauerbach kickte.

Am Tabellenende kommt es zum Kellerderby zwischen der Kreisliga-Reserve des FC Gerolsbach und der zweiten Garnitur des SC Oberbernbach. Beide warten vor dem neunten Spieltag immer noch auf den ersten Sieg. Vor einer schweren Hürde steht bereits am Samstag die zweite Garnitur des TSV Dasing, wenn es zum Aufstiegsaspiranten BC Aresing um Spielertrainer Bashar Broo geht. Die Wanderfreunde Klingen wollen ihre Erfolgsserie gegen den SV Hörzhausen zu Hause weiter ausbauen und der TSV Schiltberg ist Gastgeber gegen den BC Adelzhausen II.

In der Nord-Staffel steht für den TSV Mühlhausen ein schwerer Auswärtsgang an. Der Tabellenführer gastiert im Spitzenspiel beim SSV Alsmoos-Petersdorf II. Die Pistauer-Elf, die vor Wochenfrist mit einem 4:3-Heimsieg über die SG TSV Lützelburg/SV Achsheim die Tabellenspitze wieder zurückerobert hat, hat einen Zähler Vorsprung auf das Verfolgertrio um den SSV. „Wenn wir dort bestehen, dann können wir uns absetzen“, so Philipp Pistauer. Allerdings konnte seine Elf bisher bei den Auswärtsspielen weniger überzeugen, „das muss sich endlich ändern“, erwartet er in Alsmoos volle Konzentration von seiner Elf.

Der FC Affing II tritt zu Hause gegen den Tabellennachbarn TSV Ellgau an und der TSV Aindling II ist zu Gast beim SV Echsheim-Reicherstein II. Vor einer weiteren schweren Heimprüfung steht der TSV Rehling, wenn der Tabellendritte TSV Meitingen II seine Visitenkarte abgibt.