Fußball-A-Klasse

vor 26 Min.

Obergriesbach auf Titelkurs - Rinnenthal II übernimmt Spitze

Plus In den beiden A-Klassen wechselt die Tabellenführung. Plötzlich stehen Obergriesbach und Rinnenthal II ganz oben. Laimering und Rehling feiern Schützenfeste.

Von Reinhold Rummel

Sowohl in der A-Klasse Ost als auch in der A-Klasse Aichach gab es einen Wechsel an den Tabellenspitzen. Der SV Obergriesbach eroberte erstmals den Spitzenplatz dank eines 3:0-Erfolgs gegen die Wanderfreunde Klingen. Der BC Rinnenthal II überholt dank eines Tores den TSV Aindling II. Zwei Spieler treffen gleich viermal.

A-Klasse Aichach: SV Obergriesbach auf Meisterschaftkurs

BC Aichach II – SV Waidhofen 1:1

