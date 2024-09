In der A-Klasse Aichach baut der SV Obergriesbach die Tabellenführung aus. In der A-Klasse Ost strauchelt der TSV Rehling nach dem Trainerbeben. Der TSV Friedberg II kassiert einen ganz späten Ausgleich und muss die Tabellenführung an den SV Ottmaring abgeben. Eurasburg feiert dank sechsfach-Torschütze Jürgen Pestel einen Kantersieg.

Reinhold Rummel