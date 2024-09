Fußball-A-Klasse SV Obergriesbach verliert im Topspiel erstmals – und rutscht von der Spitze

Der SVO muss im Spitzenspiel in Brunnen eine 0:1-Pleite hinnehmen. Mühlhausen siegt dank eines Treffers in der letzten Minute, Türkspor Aichach erkämpft sich in Mauerbach einen Auswärtspunkt.