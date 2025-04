Ottmaring und Obergriesbach mit Heimerfolgen

Die Führenden der A-Klasse erledigten ihre Heimaufgaben mit Erfolg. In der Aichacher Gruppe konnte der SV Obergriesbach nach der Pleite in Weilach mit einem 3:0-Heimsieg über Brunnen die richtige Reaktion zeigen. Der SV Ottmaring ließ gegen den TSV Dasing II beim 3:1-Sieg in der Ost-Gruppe nichts anbrennen. Der TSV Inchenhofen II landete einen wichtigen 2:1-Heimsieg über den TSV Friedberg II und der TSV Mühlhausen brachte mit einem 3:2-Sieg die Punkte aus Alsmoos nach Hause. Der BC Aichach II musste sich knapp mit 3:4 beim SC Mühlried beugen. Der TSV Weilach bleibt mit einem 3:1-Derbysieg in Hörzhausen dem Spitzenreiter Obergriesbach auf den Fersen. Torlos endete die Partie zwischen Türkspor Aichach und der SG Mauerbach.

