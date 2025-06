Eine spannende und bis zum letzten Spieltag packende Saison ist am Pfingstsamstag in den A-Klassen Aichach und Ost zu Ende gegangen. Der SV Obergriesbach machte im dritten Anlauf unter Trainer Jürgen Zeche die Rückkehr in die Kreisklasse nach nun 21 Jahren Durststrecke perfekt. Für den SV Ottmaring war es nach dem Abstieg im letzten Sommer nur ein Jahr Abwesenheit.

Reinhold Rummel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dasing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kreisklasse Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis