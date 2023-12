Paukenschlag trotz Platz zwei: Aus für Vater-Sohn-Gespann in Sielenbach

Plus Der TSV Sielenbach und sein Trainerduo trennen sich überraschend. Dominic und Martin Brunner führten den A-Klassisten auf Rang zwei und müssen dennoch gehen.

In der Tabelle der Fußball-A-Klasse Ost steht der TSV Sielenbach zur Winterpause auf einem hervorragenden zweiten Rang und damit auf dem Aufstiegs-Relegationsplatz. Auch wenn der Verein ein Spiel mehr auf dem Konto hat als die direkten Verfolger, ist die Ausgangslage für die Rückrunde vielversprechend. Trotzdem hat der Verein am Sonntag vermeldet, dass der TSV Sielenbach und die beiden gleichberechtigten Trainer Dominik und Martin Brunner künftig getrennte Wege gehen.

Das Vater-Sohn-Duo hatte die Mannschaft erst im Sommer übernommen und war mit großen Ambitionen gestartet. Auch der sportliche Leiter in Sielenbach, Johannes Steiner, freute sich damals auf diese nicht ganz alltägliche Trainer-Kombi. „Die Konstellation mit einem auf der Trainerbank und einem auf dem Spielfeld ist für uns optimal“, sagte er vor knapp einem Jahr. Während der frühere sportliche Leiter des BC Aichach, Martin Brunner, von außen die Kommandos gab, sollte Sohn Dominik auf dem Spielfeld Akzente setzen.