Sportfreunde mit Kantersieg - Verfolger bleiben dran

Plus Sportfreunde Friedberg schießen Rehling ab. Die Verfolger bleiben am Spitzenreiter dran. Hollenbach II ist nicht zu stoppen, während Klingen nur Remis spielt.

Noah Schönleben erzielte den Führungstreffer, den die Gäste durch Salim Dali egalisierten. Dann setzte Schönleben einen Foulelfmeter an den Pfosten. Nach einer Stunde dann der erneute Führungstreffer durch Marian Pauer. Obergriesbach setzte sofort nach und Raphael Weiß traf in der sehr intensiv geführten Partie zum 3:1. Spannung kam noch einmal auf, als Marcel Schablas auf 2:3 verkürzte.