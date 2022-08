Sportfreunde siegen knapp im Topspiel - Hollenbach II stürzt Primus

Plus Die Sportfreunde Friedberg siegen mit 1:0 im Topspiel beim TSV Aindling II und behalten ihre weiße Weste. Vierfacher Schmidt schießt Hollenbach auf Platz eins.

Neuer Spitzenreiter in der Aichacher A-Klasse ist der TSV Hollenbach. Mit einem 6:1-Heimsieg erteilte die Landesliga-Reservemannschaft den Neuling DJK Waidhofen eine Lehrstunde. Klar mit 5:1 bezwang die zweite Garnitur des TSV Inchenhofen den Kreisklassen Absteiger TSV Rehling. Im Autobahnderby setzte sich der TSV Dasing II knapp mit 4:3 gegen den BC Adelzhausen II durch. Aufstiegsfavorit SF Friedberg kehrte mit einem hauchdünnen 1:0-Sieg aus Aindling nach Hause.