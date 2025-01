Transfercoup: Oberbernbachs Bashar Broo wechselt nach Aresing

Für eine Überraschung sorgte der Aichacher A-Klassist BC Aresing. Der frühere Kreisligist präsentiert für die kommende Saison ein neues Trainerduo. Bashar Broo und Arsim Kadirolli geben ab Sommer die Kommandos beim BCA.

Erst vor wenigen Wochen hatte Bashar Broo angekündigt, dass er im Sommer beim SC Oberbernbach nicht weitermachen würde. Der 34-Jährige, der früher in seiner Heimat Syrien Profi war, führte den SCO in die Kreisliga. Seit 2020 gibt Broo die Kommandos in Oberbernbach. Zuvor war der Mittelfeldspieler beim BC Aichach und dem VfL Ecknach am Ball. „Ich war jetzt mehr als vier Jahre in Oberbernbach und brauche etwas Neues. Das gilt auch für die Mannschaft“, so Broo, der aber unbedingt noch den Klassenerhalt mit dem SCO schaffen will. „Es war eine schwierige Saison, aber wir wollen das schaffen und ich will mich gut aus Oberbernbach verabschieden.“ Er freut sich aber schon auf die neue Herausforderung. „Die Gespräche waren sehr gut und es hat super gepasst. Wir wollen möglichst schnell mit Aresing aufsteigen“, so der Aichacher, der sich auf einige Derbys freut. Denn mit Klingen, dem BC Aichach II, Obergriesbach und Mauerbach gibt es viele Mannschaften aus der unmittelbaren Region. „Und die 18 Minuten nach Aresing sind auch nicht so weit.“

Fußball: Broo und Kadirolli wieder vereint

Unterstützt wird Broo künftig von seinem spielenden Co-Trainer Arsim Kadirolli. Beide kennen sich noch aus gemeinsamen Tagen beim SC Oberbernbach. Nach einem halben Jahr beim Bayernligisten TSV Rain, spielt Kadirolli die Rückrunde beim Bezirksligisten SC Griesbeckerzell. Für den Angreifer ist Aresing die erste Station als Trainer. „Sie haben mich gefragt, ob ich noch einen torgefährlichen Spieler kenne, und da ist mir Arsim sofort eingefallen. Er kann in der A-Klasse 30 Tore schießen. Er ist eiskalt vor dem Tor und wir verstehen und blind“, so Broo, der im zentralen Mittelfeld die Fäden in Aresing ziehen wird. Kadirolli hätte er auch gerne in dieser Saison noch beim SCO gehabt. „Er fehlt uns schon sehr, denn einen wirklichen Stürmer haben wir nicht und deshalb stehen wir auch nicht so gut da.“ Lediglich zwölf Treffer hat Oberbernbach in dieser Spielzeit erzielt, allein Kadirolli traf im Vorjahr 21 Mal. Mit drei Toren führt Broo aktuell die interne Torjägerliste des SCO an. „Ich bin froh, dass wir ab Sommer wieder zusammen spielen können.“

Icon Vergrößern Unterstützt wird Bashar Broo von Arsim Kadirolli. Foto: Melanie Nießl Icon Schließen Schließen Unterstützt wird Bashar Broo von Arsim Kadirolli. Foto: Melanie Nießl

In der kommenden Woche startet der SCO in die Vorbereitung auf die Restsaison. Dabei gibt es zwei bekannte neue Gesichter. Kevin Sari ist zurück. Der offensive Mittelfeldspieler pausierte zuletzt. Von seinem Auslandsstudium ist Johannes Stöckl zurück. „Wir geben alles für den Klassenerhalt. Es wird schwer, aber wir haben noch alle Chancen. Das rettende Ufer liegt für Oberbernbach lediglich vier Punkte entfernt.