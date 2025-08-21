Auftakt mit „Fahrradderby“

Neu gruppiert wurden die Mannschaften in unserem Verbreitungsgebiet. In der A-Klasse Augsburg Nord werden künftig mit dem SSV Alsmoos-Petersdorf II, FC Affing II, TSV Mühlhausen und TSV Rehling vier Vertreter der Ost-Gruppe antreten. Dazu gesellt sich die zweite Garnitur des TSV Aindling. In der A-Klasse Ost sind nur noch der SC Eurasburg, TSV Friedberg II und SF Friedberg II aus der vergangenen Saison verblieben. Das Trio wird künftig seine Pflichtspiele überwiegend in Augsburg absolvieren, aber auch im Landkreissüden bei den Zweitvertretungen von Merching und Kissing. Neu aufgestellt wurde unterdessen auch die A-Klasse Aichach. Die Teams des BC Aichach II, BC Adelzhausen II, BC Aresing, FC Laimering-Rieden, SC Oberbernbach II, TSV Dasing II, SG Mauerbach, WF Klingen, FC Gerolsbach II, SC Mühlried und die Türkenelf Schrobenhausen bilden das 13er-Feld.

