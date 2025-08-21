Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Fußball A-Klassen BC Aichach II, BC Aresing, FC Laimering, TSV Schiltberg, SG Mauerbach, WF Klingen starten

Fußball - A-Klassen

Auftakt mit „Fahrradderby“

Alles neu in den A-Klassen: Vor dem Saisonstart werden selbst Amateurfußball-Kenner erst einmal die Neueinteilung der Ligen studieren müssen. In Mauerbach steigt gleich der erste Kracher.
Von Reinhold Rummel
    • |
    • |
    • |
    Während sich in den A-Klassen vieles verändert, bleibt doch eines gleich: Spielertrainer Philipp Pistauer (46) steht im Tor des TSV Mühlhausen. Und das bereits seit sieben Jahren.
    Während sich in den A-Klassen vieles verändert, bleibt doch eines gleich: Spielertrainer Philipp Pistauer (46) steht im Tor des TSV Mühlhausen. Und das bereits seit sieben Jahren. Foto: Reinhold Rummel

    Neu gruppiert wurden die Mannschaften in unserem Verbreitungsgebiet. In der A-Klasse Augsburg Nord werden künftig mit dem SSV Alsmoos-Petersdorf II, FC Affing II, TSV Mühlhausen und TSV Rehling vier Vertreter der Ost-Gruppe antreten. Dazu gesellt sich die zweite Garnitur des TSV Aindling. In der A-Klasse Ost sind nur noch der SC Eurasburg, TSV Friedberg II und SF Friedberg II aus der vergangenen Saison verblieben. Das Trio wird künftig seine Pflichtspiele überwiegend in Augsburg absolvieren, aber auch im Landkreissüden bei den Zweitvertretungen von Merching und Kissing. Neu aufgestellt wurde unterdessen auch die A-Klasse Aichach. Die Teams des BC Aichach II, BC Adelzhausen II, BC Aresing, FC Laimering-Rieden, SC Oberbernbach II, TSV Dasing II, SG Mauerbach, WF Klingen, FC Gerolsbach II, SC Mühlried und die Türkenelf Schrobenhausen bilden das 13er-Feld.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden