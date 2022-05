Fußball-A-Klassen

30.05.2022

Ecknach II und Laimering machen Meistertitel in den A-Klassen perfekt

Plus Der VfL schlägt Schiltberg der A-Klasse Aichach im Finale. Die Aindlinger Reserve patzt und der FCL siegt gleich mit 8:0.

Von Reinhold Rummel

Welch ein dramatischer letzter Spieltag in den A-Klassen in der Region. Der VfL Ecknach II holte sich mit einem 2:1-Sieg über den Mitkonkurrenten TSV Schiltberg vor rund 400 Zuschauern die Meisterschaft und den Direktaufstieg in die Kreisklasse. Die Schiltberger gehen nun in die Verlängerung und treffen nun am Freitag in der Relegation auf den TSV Rehling. In der Ost-Gruppe schnappte sich der FC Laimering/Rieden mit einem 8:0-Kantererfolg die Meisterlorbeeren und den Aufstieg zurück in die Kreisklasse nach sieben Jahren Abstinenz. Die DJK Stotzard machte dabei den FCL zum Meister, da die Jürgen Zeche-Elf die Aindlinger Bezirksligareserve im Lechrain-Derby am letzten Spieltag vor 400 Zuschauern mit einem 4:0-Auswärtserfolg von der Spitze verdrängte und sich damit selbst den Aufstiegsrelegationsplatz sicherte.

