04.10.2023

Laimering kann Aindling II nicht stoppen

Plus TSV-Reserve siegt auswärts mit 4:0. Rinnenthaler Reserveteam gewinnt auch das Friedberger Stadtderby.

Am siebten Spieltag in den Fußball-A-Klassen hat es den TSV Weilach und die Wanderfreunde Klingen erwischt. Der TSV Aindling II bleibt die Mannschaft der Stunde in der A-Klasse Ost – die Ettinger-Elf feierte bereits den siebten Saisonsieg beim 4:0 gegen den FC Laimering/Rieden und führt die Tabelle makellos mit 21 Punkten an.

TSV Friedberg II – Rinnenthal II 1:3

Keineswegs chancenlos sah TSV-Abteilungsleiter Stefan Reisinger die Heimelf im Derby. „Wir haben halt unsere Chancen nicht gemacht“, so der Friedberger. Berkay Özer trat einen Foulelfmeter über das Tor und vergab nach dem Wechsel noch überhastet die Chance zum Ausgleich. Rinnenthal war vor dem Tor kaltschnäuziger und entführte die Punkte.

