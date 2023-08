Zwei Toreinschläge vor und nach der Unwetterpause in Rehling

Plus Gebrauchter Spieltag für den TSV Rehling. Der TSV Aindling II behauptet die Tabellenführung. Erster Sieg für Laimering.

In der A-Klasse Ost konnten trotz des Unwetters alle Spiele ausgetragen werden. An der Spitze steht mit dem TSV Aindling II der Topfavorit auf den Aufstieg. Auch gegen die Dasinger Reserve ließen die Lechrainer nichts anbrennen. Einen gebrauchten Tag erwischt der TSV Rehling. Der FC Laimering holt nach dem Abstieg den ersten Sieg. Gleiches gilt für Aufsteiger Obergriesbach II.

Mit einem verdienten Auswärtssieg konnte der Absteiger die Heimreise antreten. In Minute zwölf gelang Ihsan Koc per Freistoß aus 25 Metern die Führung. Kurz nach dem Seitenwechsel legte Neuzugang Tarek Raboue den Treffer zum Endstand nach.