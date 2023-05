Fußball

Ab heute geht es für sechs Fußballteams um die Wurst

Der SV Obergriesbach muss am Mittwochabend in der ersten Runde der Relegation bei Kreisklassegegner Dinkelscherben ran.

Plus Stotzard trifft heute Abend in der Relegation in Gebenhofen auf die Hammerschmiede. Rinnenthal muss gegen Bubesheim ran und Obergriesbach spielt gegen Dinkelscherben.

Die allermeisten Fußballer dürfen jetzt die Beine hochlegen und sich Gedanken darüber machen, welchen Biergarten sie ansteuern sollen. Eine Reihe von Kickern aber geht in die Verlängerung der Saison 2022/23, die einen, die in der Relegation die nächsthöhere Klasse anpeilen, verspüren mehr oder weniger Vorfreude. Die anderen, die sich nach unten orientieren müssen, verspüren eher Bammel davor, dass sie in Kürze Tränen vergießen werden, während die Sieger große Jubelfeten beginnen können.

Wie ist die Mannschaft des Gegners zu beurteilen? Das wird in jeder Partie die große Frage sein; in der regulären Runde weiß man einigermaßen Bescheid über den Kontrahenten, anders sieht es in der Relegation aus. Das gilt ganz gewiss für den abstiegsbedrohten Landesligisten SV Mering, der sich am morgigen Donnerstag um 18.30 Uhr mit der SpVgg Haidhausen misst. Der Vizemeister der Bezirksliga Oberbayern Süd hat dabei Heimrecht. Eine entscheidende Rolle könnte dabei Julian Baumann im Tor der Gäste zukommen. Trainer Gerhard Kitzler äußerte sich jedenfalls über diesen Keeper nach dem letzten Punktspiel sehr angetan. Wenn der eigene Kader zu klein wird, dann bedient sich ein Coach gerne mal beim Team zwei im gleichen Klub. In Mering ist das in diesen Tagen alles andere als einfache, denn die „Zweite“ hat als Vize der A-Klasse ebenfalls Ambitionen, sie will in die Kreisklasse aufsteigen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

