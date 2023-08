Fußball

vor 54 Min.

Abwechslung vom Liga-Alltag: Aindling und Pipinsried im Pokal gefordert

Bislang hatte der FC Pipinsried in der Bayernliga Süd einiges zu bejubeln. Am Dienstag trifft der aktuelle Spitzenreiter im Verbandspokal auf den TSV Rosenheim.

Plus Der TSV Aindling und der FC Pipinsried sind im Verbandspokal gefordert. Rain kommt ans Schüsselhauser Kreuz. Für einen Spieler ist die Saison bereits gelaufen.

Langweilig, nein langweilig wird’s den Fußballern des TSV Aindling in diesen Tagen ebenso wenig wie den Kollegen vom FC Pipinsried. Denn beide Mannschaften sind am heutigen Dienstag im Toto-Pokal im Einsatz, zusätzlich zu den Punktspielen. Aindling erwartet in der ersten Runde auf Verbandsebene um 18.30 Uhr den TSV Rain, Pipinsried ist zur gleichen Stunde Gast beim TSV 1860 Rosenheim.

Fußball-Pokal: Für TSV Aindling hat Liga Vorrang

Die Rainer haben vor ihrer Fahrt ans Schüsselhauser Kreuz einen Tag weniger Pause als die Aindlinger. Ihren 2:0-Sieg in Garching erzielten sie am Sonntag. Der Absteiger aus der Regionalliga kann mit dem Neuaufbau des Teams bislang durchaus zufrieden sein. Dass dieses Duell in der Vorrunde mit einem 2:1-Erfolg von Rain endete, verdient allenfalls eine Notiz am Rande. Denn damals war der Bayernligist weder komplett in der Besetzung noch eingespielt. Die Gäste haben jedenfalls aus ihren bisherigen drei Partien zwei Siege geholt.

