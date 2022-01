Fußball

12:35 Uhr

Affing landet Transfercoup: Ecknachs Framberger kommt als Spieler

Plus Der Ecknacher Spielertrainer Daniel Framberger wechselt im Sommer zum FC Affing. Warum sich der 31-Jährige trotz höherklassiger Angebote so entschieden hat.

Von Sebastian Richly

Paukenschlag in der Bezirksliga Nord: Der FC Affing landet mit der Verpflichtung von Daniel Framberger einen echten Transfercoup. Seit feststeht, dass der jetzige Spielertrainer des VfL Ecknach im Sommer an der Erlenstraße aufhören wird, stand sein Telefon kaum still. Etliche Vereine, auch aus höheren Ligen, buhlten um die Dienste des 31-Jährigen. Warum sich der Mittelfeldspieler für den FCA entschieden hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

