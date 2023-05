Fußball

09.05.2023

Affing sicher runter in Kreisliga, Aindling fast rauf in Landesliga

Der FC Affing (rote Trikots) muss runter in die Kreisliga: Die Niederlage in Jettingen am Sonntag besiegelte den Abstieg aus der Bezirksliga.

Plus Auf der Zielgeraden der Fußballsaison steigt die Spannung. Dem TSV Aindling sollte der Einzug in die Landesliga bereits gewiss sein. In Affing ist dagegen Schicht im Schacht. Kopf-an-Kopf-Rennen in der Kreisliga.

Von Johann Eibl, Sebastian Richly Artikel anhören Shape

Sie haben schon einen Fuß in der Tür zur Landesliga. So sieht der TSV Aindling die Situation seiner Fußballer nach dem 1:0 gegen Wertingen. Wer Verantwortung trägt, der ist gut beraten, stets Vorsicht walten zu lassen. Bei einem Vorsprung von sieben Zählern drei Runden vor dem Schlusspfiff dieser Bezirksliga-Saison müsste es aber schon mit dem Teufel zugehen, wenn jetzt noch was anbrennen würde. Bei allem Respekt vor der Konkurrenz: Aber nicht zuletzt in den Duellen gegen die Absteiger Affing und Nördlingen II sollte der letzte Schritt gelingen. Auf einem anderen Blatt steht der Kampf um den zweiten Platz, der zur Teilnahme an der Aufstiegsrelegation berechtigt. Die Überraschungsmannschaft des VfR Jettingen gilt als erster Kandidat, auch der FC Stätzling darf sich berechtigte Hoffnungen machen.

In Affing dagegen muss spätestens jetzt die Vorbereitung auf die neue Runde in der Kreisliga beginnen, wo Kontrahenten warten, die ebenfalls Ambitionen in Richtung Bezirksliga hegen: der TSV Pöttmes etwa, der BC Adelzhausen oder der SSV Alsmoos-Petersdorf. Spielertrainer Tobias Jorsch kündigte gleich mal eine ordentliche Vorbereitung an und setzt darauf, dass man die restlichen drei Partien in dieser Saison noch mit dem nötigen Ehrgeiz über die Runden bringt. Der Minikader am Sonntag in Jettingen lässt aber die Frage zu, ob wirklich jeder fehlende Fußballer eine hinreichende Entschuldigung vorlegen konnte. Es wäre denkbar, dass der eine oder andere angesichts der schier aussichtslosen Lage vorzeitig das Handtuch geworfen hat.

