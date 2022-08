Fußball

vor 17 Min.

Affing wil ersten Sieg - BC Aichach beim Ex-Coach

In der vergangenen Saison setzte sich der FC Stätzling (grüne Trikots) zwei Mal knapp gegen den FC Affing durch. Am Samstag treffen die Lokalrivalen erneut aufeinander

Plus Der FC Affing peilt beim Derby in Stätzling den ersten Sieg an. Der TSV Hollenbach will zurück in die Erfolgsspur und der VfL Ecknach die Spitze verteidigen.

Sowohl der TSV Hollenbach in der Landesliga als auch der FC Affing in der Bezirksliga stehen am Wochenendende unter Druck. Der BC Aichach trifft auf seinen Ex-Trainer. Warum der sich auf ein Wiedersehen unter Umständen gar nicht so freut.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen