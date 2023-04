Fußball

Affinger ärgern sich – ungläubige Zeller erobern Spitze und nehme Auszeit

Plus Wie Affings Tobias Jorsch auf die zwei Pleiten an Ostern reagiert. In Griesbeckerzell wird Platz eins verhalten gefeiert. Der Topspieler kommt aus Petersdorf.

Von Sebastian Richly

Für die heimischen Bezirks- und Kreisligisten standen am langen Osterwochenende gleich zwei Spieltage auf dem Programm. Das zog naturgemäß Veränderungen in den jeweiligen Tabellen nach sich. Ungläubig und fast bescheiden feierte der SC Griesbeckerzell die Übernahme der Tabellenführung in der Kreisliga Ost. Dagegen gab es an Ostern keine gute Ausbeute für den FC Affing, der trotz drohenden Abstieg nach vorne blickt.

„Wir haben jetzt nur noch Endspiele. Was soll ich nach so einer Niederlage sagen. Ich kann den Jungs eigentlich keinen Vorwurf machen“, so Affings gesperrter Spielertrainer Tobias Jorsch nach der bitteren 0:3-Pleite gegen Wörnitzstein. Am Donnerstag gab es ebenfalls ein 0:3 beim TSV Wertingen. Zwischen dem Auftreten in den beiden Spielen lagen allerdings Welten. „Wir wissen gar nicht, warum wir in Wertingen verloren haben, aber gegen Wörnitzstein müssen wir eigentlich als Sieger vom Platz gehen. So läuft es im Fußball oft, wenn man unten drinsteht“, so Jorsch, der am Montag mit anschauen musste, wie seine überlegene Mannschaft beste Chancen ausließ und den Gegner durch krasse individuelle Fehler zum Toreschießen einlud. Der negative Höhepunkt war das 0:3, das FCA-Innenverteidiger Michael Felber per Eigentor erzielte. „Danach war das Spiel natürlich gelaufen. Was willst du da noch fragen“, fragte Jorsch nach dem Spiel. Dennoch gibt sich der Coach kämpferisch: „Wir werden nicht aufgeben, schauen jetzt aber nur noch von Spiel zu Spiel. Was am Ende dabei rauskommt, werden wir dann sehen. Es gilt jetzt, wieder Spaß reinzubringen. Draufhauen macht in unserer Situation keinen Sinn.“

