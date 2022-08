Fußball

vor 51 Min.

Aindling marschiert im Kreispokal: Spielmacher kehrt zurück

Plus Der TSV Aindling siegt im Achtelfinale des Kreispokals mit 2:1 in Thierhaupten und zieht in die Runde der letzten Acht ein. Es gibt weitere gute Nachrichten.

Im Toto-Pokal lassen die Fußballer des TSV Aindling in diesem Sommer nichts anbrennen. Am Dienstagabend gestalteten sie auch den dritten Auftritt in diesem Wettbewerb auf Kreisebene siegreich. Beim SV Thierhaupten war der Bezirksligist mit 2:1 erfolgreich. Zuvor hatte es einen 2:0-Erfolg beim SV Grasheim gegeben und danach ein 5:1 bei den Sportfreunden Friedberg. Beim Kreisklassisten in Thierhaupten sorgten Benjamin Woltmann und Noah Menhart mit ihren Treffern für eine 2:0-Führung in der ersten halben Stunde. Die Hausherren verkürzten in der Schlussphase vor 250 Zuschauern durch Dominik Reinhardt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen