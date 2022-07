Fußball

06:00 Uhr

Aindling trifft auf einen Unbekannten - Torjäger-Duell in Pöttmes

Plus Der TSV Aindling will den ersten Saisonsieg einfahren – gegen einen unbekannten Gegner. In der Kreisliga Ost kommt es in Pöttmes zum Duell der Torjäger.

Von Sebastian Richly

Weiter geht es am Wochenende für die Bezirksliga- und Kreisliga-Fußballer. Der TSV Aindling darf erstmals in dieser Saison zu Hause ran und bekommt es mit einem großen Unbekannten zu tun. In der Kreisliga Ost ist wieder Derbyzeit. Mit Spannung erwartet wird das Duell der Torjäger am späten Sonntagabend in Pöttmes

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen