Aindling will zurück in die Spur - Hollenbach hat etwas gut zu machen

Aindlings Trainer Christian Adrianowytsch ärgerte sich über die Niederlage in Stätzling und will zu Hause zurück in die Erfolgsspur. Foto: Michael Hochgemuth

Plus Aindling will die Heimserie fortsetzen. Hollenbach, Ecknach und Affing sind auswärts gefordert. Umgekehrte Vorzeichen beim Derby zwischen Aichach und Zell.

Während Tabellenführer TSV Aindling zuhause ran drauf, sind Ecknach, Affing und Hollenbach auswärts gefordert. Für die personell gebeutelten Affinger steht das nächste Kellerduell an. In der Kreisliga kommt es zum Derby in Aichach.

Landesliga Mit Rückenwind reist der TSV Hollenbach am Sonntag zum Nachbarschaftsduell zum FC Ehekirchen . Nach dem Sieg gegen den FC Kempten besteht zumindest noch eine kleine Hoffnung auf die Relegation. An das Hinspiel hat die Elf aus dem Krebsbachtal allerdings keine guten Erinnerungen. Damals gab es eine 0:6-Klatsche. Bereits nach einer halben Stunde lag der Aufsteiger 0:3 zurück und die Partie war quasi entschieden. Für den FCE geht es seinerseits noch um die Meisterschaft. Das Team des früheren Affingers michael Panknin liegt derzeit auf Platz zwei und hat vier Punkte Rückstand auf die Spitze. Zu verschenken haben die Gäste allerdings auch nichts, der Rückstand auf die Relegationsränge beträgt acht Zähler. (AZ)

Fußball: Gewinnt FC Affing das nächste Endspiel?

Bezirksliga Nach der Niederlage gegen Stätzling will Tabellenführer TSV Aindling zurück in die Erfolgsspur. Am Sonntag empfängt der Primus ab 17 Uhr den SC Bu-besheim. „Wir spielen gegen einen guten Gegner, der spielerisch einiges draufhat und eigentlich zu unrecht im letzten Tabellendrittel gegen Abstieg kämpft“, erklärt der Aindlinger Trainer Christian Adrianowytsch . „Uns verwundert es, dass Bubesheim soweit hinten steckt, wollen aber die Niederlage gegen Stätzling irgendwie ausmerzen, auch wenn die Niederlage in der Vergangenheit liegt und schon so gut wie nicht mehr interessiert.“ Die Spiele gegen den SC Bubesheim waren für den TSV Aindling in der Vergangenheit immer etwas Besonderes. Adrianowytsch sagt: „Wir wollen natürlich die Heimsieg-Serie fortsetzten, zu Hause sind wir immer stark, auch wenn es nicht einfach wird“. Personell schaut es beim TSV gut aus: „Bis auf Moritz Wagner , der verhindert ist, sind alle Stammspieler mit an Board. „Die Trainingswoche ist super verlaufen, wir waren wirklich gut und engagiert, blicken jetzt selbstbewusst auf Sonntag“, so Adrianowytsch , dessen Team das Hinspiel mit 3:0 gewann. (joj)

Nach dem überzeugenden 4:0-Erfolg im Kellerduell gegen Maihingen steht für den FC Affing am Sonntag um 17 Uhr das nächste Endspiel an. Zu Gast ist Schlusslicht TSV Nördlingen II. „Klar wünsche ich mir wieder genau die gleiche Geschlossenheit wie gegen Maihingen“, so der gesperrter Affinger Spielertrainer Tobias Jorsch. fügt er hinzu. „Ich wünsche mir von den Spielern, dass wir ein gutes Spiel abliefern, dass wir die Nördlinger 90 Minuten beschäftigen, dass wir wenig Fehler machen und konzentriert Fußball spielen, und zwar von der ersten Minute ab.“ Schlechte Nachrichten gibt es bei Maximilian Schacherl, der aufgrund einer Verletzung wohl die restliche Saison ausfallen wird. Marco Buchner und Daniel Framberger sind auch noch verletzt. Angeschlagen sind Cyrill Siedlaczek und Niklas Neumair. Das Hinspiel endete 1:1. (joj)

