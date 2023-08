Fußball

Aindlinger Kopfsache: Ligaalltag nach Löwen-Spektakel

Die Löwen aus dem Kopf bekommen: Darum geht es für Markus Lohner (links) und Trainer Christian Adrianowytsch vom TSV Aindling am Samstag beim Gastspiel in Gilching. Foto: Sebastian Richly

Plus Nach dem Spiel des Jahres gegen den TSV 1860 München muss der TSV Aindling in der Liga beim TSV Gilching ran. So geht der Aufsteiger die Herkulesaufgabe an.

Nach dem Spiel des Jahres gegen den TSV 1860 München muss der TSV Aindling auswärts ran. Der SC Griesbeckerzell feiert seine ersehnte Premiere. In der Kreisliga kommt es zu zwei Derbys – vier Mannschaften unter Druck.

Landesliga Nachdem der TSV 1860 München einen Hauch Profifußball ins Aindlinger Stadion gebracht hatte, geht es für die Lechtaler am Sonntag ab 15 Uhr beim TSV Gilching wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Aktuell stehen die Aindlinger auf Platz zwölf der Tabelle, Gilching ist Vierter. Eines haben die beiden Mannschaften gemeinsam: Beide kassierten eine Klatsche beim FC Ehekirchen . Die Aindlinger kommen trotz der Niederlage gegen die Löwen mit Selbstvertrauen, schließlich gelang vergangene Woche ein wichtiger Sieg gegen den VfB Durach . „Wir müssen nach dem Highlight gegen 1860 schnell wieder umschalten. Das wird nicht leicht, aber vielleicht trägt uns das Spiel von Dienstag noch ein paar Wochen.“ Personell sieht es allerdings nicht so gut aus beim Team von Trainer Christian Adrianowytsch . Erneut werden Spieler aus der zweiten Mannschaft auf der Auswechselbank Platz nehmen. Hinzu kommt, dass die Gilchinger bislang alle Heimspiele gewinnen konnten. „ Gilching ist ein sehr starker Gegner, der alle bisherigen drei Heimspiele gewinnen konnte. Sie haben mit Gasteiger und Ebeling eine sehr starke Offensive“, so Adrianowytsch . Die beiden früheren Pipinsrieder haben zusammen bereits sechs Tore auf dem Konto. Das letzte Pflichtspiel der beiden Mannschaften aus dem März 2018 konnte der TSV Gilching mit 1:0 für sich entscheiden. (joj)

SC Griesbeckerzell feiert Premiere

Bezirksliga Die Enttäuschung war dem ein oder anderen SCG-Spieler nach der ersten Niederlage in der Bezirksliga Nord doch anzumerken. Ein paar Tage blickt man im Aichacher Ortsteil schon wieder optimistisch gen Wochenende, immerhin steht die langersehnte Heimspielpremiere auf dem Programm. Am Sonntag ist der FC Günzburg zu Gast. SCG-Trainer Matthias Kefer freut sich besonders auf das Spiel. „Man hat einfach gemerkt, dass Wertingen in der Entwicklung einfach einen Schritt weiter ist und unsere Fehler eiskalt bestraft wurden.“ Die Niederlage selbst sei laut Kefer weder unverdient noch unpassend gewesen, sondern gehöre viel mehr zum Lernprozess in der höheren Liga. Auch der kommende Gegner gehört zu den Topteams. Neun Punkte aus den ersten vier Spielen bedeuten aktuell Platz drei. Besonders die beiden Stürmer Maximilian Lamatsch und Tim Paulheim haben sich - das Duo erzielte alle Treffer acht des FCG - in den Fokus gespielt. Doch die Zeller werden sich nicht nur auf diese beiden konzentrieren. Wieder mit von der Partie bei der Mission werden Tan Ünal und Christoph Sturm sein, die aus dem Urlaub zurück sind. Dies ist besonders wichtig, da Tobias Huber und Impero Occhiuzzi urlaubsbedingt verhindert sind. Die beiden Kontrahenten standen sich in einem Pflichtspiel bislang noch nie gegenüber. (dab)





